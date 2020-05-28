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Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi

Liverpool'un eski futbolcusu Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'nün mutlaka transfer edilmesi tavsiyesinde bulundu.

28.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:14

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden biri olan Emile Heskey, "Liverpool, önümüzdeki transfer dönemimnde Leicester'dan Çağlar Söyüncü ve Real Sociedad'dan Diego Llorente'yi alarak kadrosunu kusursuz bir hale getirebilir.

Özellikle, Çağlar Söyüncü! Çünkü, o dünyanın her kulübünde rahatça oynayabilir. Leicester savunmasında en önemli görevi başarıyla yerine getirdi. Wes Morgan ve Jonny Evans'ın ayak izlerini takip etmesi beklenirken, hepsini geride bıraktı." ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL İÇİN KUSURSUZ"

"Pasları da çok iyi, ayağı topla haşır neşir." diyerek sözlerini sürdüreen Heskey, "Leicester'ın onu herhangi bir kulübe satacağını düşünmüyorum ama Liverpool, Çağlar'ı alırsa büyük bir iş başarmış olur. Leicester, satmaya ikna olursa mutlaka Liverpool almalı. Çağlar, Liverpool için eşsiz bir transfer hamlesi." diyerek sözlerini noktaladı.

LEICESTER, 21.1 MİLYON EURO ÖDEDİ

Altınordu formasıyla profesyonel olan Çağlar Söyüncü, 2016 yazında 2.65 milyon euro karşılığı Freiburg'a transfer oldu. Almanya'da geçirdiği 2 yılın ardından Milli stoper, 21.1 milyon euro bonservis ile Leicester'ın yolunu tuttu. Çağlar, bu sezon Leicester formasıyla tam 35 resmi maçta forma giydi.

Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
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