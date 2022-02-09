Emet'te "Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften" projesi - Haberler Ekonomi
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Emet'te "Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften" projesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Emet'te

Kütahya'nın Emet ilçesinde "Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften" projesi kapsamında üretilen keçi peynirinin market reyonlarında yerini almaya başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde "Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften" projesi kapsamında üretilen keçi peynirinin market reyonlarında yerini almaya başladığı bildirildi.

Zafer Kalkınma ajansından desteğe hak kazanan, "Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften" projesi kapsamında Emet Belediyesinin ilk etapta 26 üreticiye bin 30 keçi dağıtımı gerçekleştirdiğini söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan," Gerekli araç ve ekipmanlar alındı. Toplanan sütler Yarış köyündeki mandırada 2 ton keçi peynirine dönüştürüldü. Üretilen peynirler Emet Keçi peyniri amblemiyle market reyonlarında yerini almaya başladı. Emet keçi peynirini markalaştırmada önemli bir virajı kat ettik" dedi. - KÜTAHYA

Emet'te Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften projesi

Emet'te Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften projesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Hüseyin Doğan, Tragger, Kütahya, Market, Ekonomi, Haber

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