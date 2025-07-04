Emekliye refah payı verilecek mi?

Emekliye refah payı verilecek mi?
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi. Bu gelişme sonrası milyonlarca emekli, refah payı, ek zam ve seyyanen zam olup olmayacağını merak ediyor. Peki, emekliye refah payı verilecek mi?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. Açıklanan rakamlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi. Milyonlarca emekli, refah payı, ek zam ve seyyanen zam olup olmayacağını merakla bekliyor. Emekliye refah payı verilecek mi?

KİMLER REFAH PAYI ALABİLİR?

Refah payı uygulaması, SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) emeklilerini ve görevde bulunan memurları kapsayabilir. Ancak her yıl bu kapsam, hükümetin alacağı karara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle refah payı verilip verilmeyeceği ve kimleri kapsayacağı, resmi açıklamalara bağlıdır.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Kulislerde konuşulanlara göre, emekliler için bir seyyanen zam ya da refah payı düzenlemesi bu dönemde gündemde değil.

Ankara'da ekonomi yönetimi, mevcut bütçe dengeleri ve mali disiplin hedefleri çerçevesinde hareket etmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin sadece 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacağı beklentisi öne çıkıyor.

REFAH PAYI NEDİR?

Refah payı; devletin, enflasyon karşısında maaşlı kesimi korumak amacıyla yaptığı ek artıştır. Bu uygulama, herhangi bir yasal zorunluluğa dayanmaz. Hükümetin sosyal dengeyi sağlamak amacıyla aldığı bir karar doğrultusunda hayata geçirilir. Amaç, yüksek enflasyon karşısında emekli ve memur maaşlarında yaşanabilecek alım gücü kaybını telafi etmektir..

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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