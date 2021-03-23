Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak
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Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak

23.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:18

Emeklilere vergi iadesinin yerine maaşının yüzde 4-5 oranında ek ödeme yapılıyor. Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, yüzde 10'a yükseltilmesini istiyor. Talep hayata geçerse emeklilerin maaşlarında 414 liraya varan artış yaşanacak.

2021 yılına ocak zammı ile giren emekliler yılın kalanında temmuz zammı ve bayram ikramiyelerini hesaplarında görecek. Emekli vatandaşlar maaşlarının yanı sıra her ay ek ödeme de alıyor. Emekli maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

EK ÖDEME TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emekliye verilen ek ödemenin artırılmasını talep ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Eğer talep kabul görürse; emeklilerin aldığı ödemelerde artış yaşanacak.

YÜZDE 10 İSTENİYOR

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

414 TL'LİK ARTIŞ

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.

Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak
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