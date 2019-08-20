Emekliler TOKİ konutları için kendilerine ayrılan kontenjanın yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyor

20.08.2019 13:49

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, "Emeklilere TOKİ konutlarından kontenjan ayrılmasını sağlayan uygulamanın kapsamının genişletilmesini ve yüzde 25 olan kontenjan oranının yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

Ömer Kurnaz, çok sayıda emeklinin ilerleyen yaşına rağmen halen bir ev sahibi olamadığını ve kirada oturmak zorunda kaldığını belirtti.

'HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Her gün onlarca emeklinin uygun koşullarda konut sahibi olabilmek için kendilerine başvurduğunu dile getiren Kurnaz, bunun üzerine TOKİ ile iletişime geçerek projelerde emeklilere ayrı kontenjan ayrılmasını sağladıklarını söyledi.

TÜED'in 1 milyona yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları arasında bulunduğuna dikkati çeken Kurnaz, TOKİ ile emeklileri konut sahibi yapmayı sağlayacak her türlü iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.