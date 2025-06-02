EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ödeme tarihleri, hem sosyal güvenlik sistemi içerisindeki düzenlemeler hem de bayram gibi özel dönemler dikkate alınarak belirleniyor. Bu nedenle vatandaşlar, maaşların erken yatırılıp yatırılmayacağını ve hangi tarihlerde hesaplara geçeceğini merak ediyor. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDEN ÖNCE YATAR MI?

Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.