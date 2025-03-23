Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor, bugün yatacak mı?

SGK Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı. Emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi yarın (24 Mart) hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik kanun çalışmaları yasalaşınca 1000 lira fark ödemeleri gerçekleştirilecek. Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor, bugün yatacak mı?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı. Emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi yarın (24 Mart) hesaplara yatırılmaya başlanacak. 1000 lira fark tutarı ödemesi, bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik Meclis'te devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödenecek.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ ŞÖYLE:

SSK (4a) Kapsamında Emekli Aylığı Alanlar İçin:

-17, 18, 19 Mart'ta maaş alanlara 24 Mart Pazartesi

-20, 21, 22 Mart'ta maaş alanlara 25 Mart Salı

-23, 24, 25, 26 Mart'ta maaş alanlara 26 Mart Çarşamba

Bağ-Kur (4b) Emeklileri İçin:

-27 Mart Perşembe

Emekli Sandığı (4c) Kapsamında Aylık Alanlar İçin:

-Nisan dönemi maaşlarıyla birlikte 28 Mart Cuma