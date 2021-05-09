Elon Musk katıldığı televizyon programında Dogecoin şakası yapınca, kripto paranın değeri yüzde 30 düştü

Dogecoin'e verdiği destekle bahsi geçen para biriminin hızla yükselmesinde etkili olan Elon Musk, ev sahipliği yaptığı Saturday Night Live adlı şov programında bekleneni yaptı ve Dogecoin skeci çekti. Musk'ın esprileri Dogecoin'in değerine beklenen şekilde yansımadı. Söz konusu kripto paranın değeri yüzde 30 düştü.

Dogecoin 2013'te bir şaka olarak piyasaya sürülmüş ve Doge'un değeri, Elon Musk Aralık 2020'de onu onayladıktan sonra önemli ölçüde artmıştı. Bu kripto para birimi, SNL çıkışından önce büyük bir artış yaşadı.

ATTIĞI TWEETLE KRİPTO PARANIN FİYATINI YÜKSELTTİ

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, milyarder iş insanı Elon Musk, son dönemde kripto paralara verdiği destekle adından söz ettiriyor. Twitter üzerinden Dogecoin ile ilgili attığı tweetler bu kripto para biriminin hızla yükselmesinde etkili olmuştu.

FİYATLARA YANSIYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU

Her hafta farklı bir ünlünün ev sahipliği yaptığı Saturday Night Live adlı popüler talk show programında sunuculuk yapan Elon Musk, program öncesi attığı tweet'le hem programa hem de Dogecoin'e gönderme yapmıştı. Bu nedenle gözler Musk'ın, SNL'de yeniden Dogecoin ile ilgili bir söz söyleyip söylemeyeceğindeydi. Musk'ın programda Dogecoin skeci yapmasının Dogecoin fiyatlarına yansıyacağı düşünülüyordu.

ANNESİYLE DİYALOĞU GÜLDÜRDÜ

49 yaşındaki Musk, dün akşam yayınlanan programın açılış konuşmasında, iş dünyasını fırtınaya sürükleyen kripto para birimine atıfta bulundu.Programda, Elon Musk'a annesi Maya Musk da katıldı. Aralarındaki diyalogda, Maya Musk, oğluna Anneler Günü hediyesi olarak kendisine ne alacağını sordu. Maya Musk, "Anneler Günü hediyem için heyecanlıyım. Sadece Dogecoin olmamasını umuyorum" dedi. Elon Musk da annesine, esprili bir şekilde, "Öyle. Kesinlikle öyle" yanıtını verdi.

DOGECOİN'İN HİKAYESİNİ ANLATTI

Şovun ilerleyen bölümlerinde Musk, 'hafta sonu güncellemesi' adlı skeçte "finans uzmanı" olarak göründü, ancak komedyen Michael Che'den kendisinden "Dogefather" olarak bahsetmesini istedi. Komedyen Che, Musk'a Dogecoin'i açıklamasını istedi. Musk, her şeyin nasıl bir internet şakası olarak başladığını ve nasıl yeni parayla takas edilebilecek değerli bir kripto para birimi haline geldiğini açıkladı. Ancak anlamakta güçlük çeken Che, Musk'tan defalarca açıklamasını istedi.

YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

Musk'ın Saturday Night Live'da açıklama yaptığı sırada ise Dogecoin'in çok ciddi değer kaybetmesi dikkat çekti. Musk'ın TV programına çıktığı sırada Dogecoin yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Musk'ın şova katılmasından önce 73 sentin üzerine çıkarak rekor kıran Dogecoin'de beklenen 1 dolarlık seviyesi gelmedi. Program esnasında değer kaybeden Dogecoin, program sona erdiğinde yaklaşık 0,56 doları gördü.

PROGRAMDAN AYRILDIKTAN SONRA DEĞERİ ARTTI

ABD basını, Musk'ın ekrandan ayrıldıktan sonra Dogecoin'in değerinin arttığını vurguladı. Musk'ın yayını bittikten sonra Dogecoin'in değeri programın başındaki değerden yaklaşık yüzde 17 arttı.