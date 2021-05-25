Elon Musk'ın son paylaşımı kripto paralarda ibreyi terse çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elon Musk'ın son paylaşımı kripto paralarda ibreyi terse çevirdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Yaptığı çıkışlarla Bitcoin piyasasında dalgalanmalara neden olan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. 13 Mayıs'taki tweetinde, Bitcoin üretimi sırasında kullanılan enerji miktarının fazlalığı nedeniyle Tesla'nın araba satışlarında kripto para ile ödemeleri kabul etmeyeceğini duyuran Musk, bu kez zeytin dalı uzattı. Musk'ın attığı tweet sonrası Bitcoin fiyatı %15 yükseldi.

Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, "Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileriyle konuştum. Mevcut ve planlı yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı ve dünya genelindeki madencilerden de böyle yapmayı isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak ümit verici" ifadelerini kullandı.

"BITCOIN MADENCİLİK KONSEYİ KURMAYI KABUL ETTİLER"

MicroStrategy CEO'su ve kurucusu Michael Saylor da, "Kripto para madencileri, enerji kullanım şeffaflığını ve dünya çapında sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi'ni kurmayı kabul ettiler" açıklamasını yaptı.

YÜZDE 15 DEĞER KAZANDI

Peş peşe gelen kötü haberler sonrası Bitcoin fiyatları 30 bin seviyesine kadar düşmüştü. Musk'ın attığı tweet sonrası Bitcoin fiyatı %15 yükseldi.

ÇİN'İN HAMLESİ PİYASALARI ALT ÜST ETMİŞTİ

Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda kripto paralar hakkında fazlasıyla önemli bir hareket yapmıştı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo, kripto varlıkların bir yatırım seçeneği olduğunu söyleyerek Çin'in kripto paralar için getirilecek düzenleyici politikalar üzerinde çalışmakta olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından geçen birkaç hafta sonra ülkedeki Bitcoin işlemlerine ve madenciliğine kısıtlamalar getirildi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Elon Musk'ın son paylaşımı kripto paralarda ibreyi terse çevirdi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: adamlar tek kelimeyle paralarla oynuyo bizimkiler daha kuru düzeltemiyor
Cevap Yaz 3 22 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Gülşen Prens Harry Demet Akalın
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elon Musk'ın son paylaşımı kripto paralarda ibreyi terse çevirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 13:52:47. #1.13#

title