Elon Musk'ın şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattığı iddiası
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Elon Musk'ın şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattığı iddiası

Elon Musk'ın şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattığı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Ekonomi

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattığı iddia edilmişti. Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattıklarına ilişkin haberleri yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.

SPEKÜLASYONLARI YALANLADI

Musk'ın daha önceki açıklamalarına dayanarak, Tesla'nın Bitcoin varlıklarını boşaltacağına ilişkin spekülasyonların çıkması üzerine, 42,321 dolar ile son üç ayın en düşük düzeyine gerileyen dünyanın en yüksek hacimli kripto para birimi 45,267 dolara döndü. Kripto para piyasalarının ikinci büyük hacimli birimi Ethereum da, 3,257 dolardan 3,440 dolara yükseldi.

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Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları yalanladı
Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları yalanladı
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Elon Musk'ın şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattığı iddia edilmişti.

Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.

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Elon Musk'ın şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattığı iddiası - Haberler Ekonomi
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