Elon Musk bir paylaşımıyla deprem etkisi yarattı! Milyonlarca Bitcoin yatırımcısı çöktü
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Elon Musk bir paylaşımıyla deprem etkisi yarattı! Milyonlarca Bitcoin yatırımcısı çöktü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kripto para piyasalarını speküle etmeye devam ediyor. Bu sefer hedefine Bitcoin'i koyan Musk, sosyal medya platformu Twitter üzerinden kırık kalp emojisi paylaştı. 39 bin dolara kadar yükselen Bitcoin tek bir tweet ile 37 bin dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden olan tweetleriyle bilinen milyarder iş adamı Elon Musk, Bitcoin yatırımcılarını üzdü. Bitcoin'e karşı tavır alan ve her fırsatta Dogecoin'i parlatmaya çalışan Musk, Twitter'dan attığı kırık kalp emojili tweet nedeniyle milyarlarca dolarlık satışa sebep oldu.

2 BİN DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Geçtiğimiz gün toparlanma sergilemeye çalışan Bitcoin yüzde 3 civarında primle 39 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Elon Musk'ın tweeti sonrasında ise 37 bin dolar seviyesine geriledi. Gün içinde en düşük 37 bin 367 dolar, en yüksek ise 39 bin 272 dolar seviyesini gördü.

İşte Elon Musk'ın o paylaşımı;

Elon Musk bir paylaşımıyla deprem etkisi yarattı! Milyonlarca Bitcoin yatırımcısı çöktü

BITCOIN'E KARŞI TAVIRLI

Musk, Bitcoin'e karşı olumsuz tavrını sürdürüyor. Sınırsız sayıda olan Dogecoin'e tutumu ise sürekli destekleyici nitelikte. Bitcoin ile Tesla otomobil satışını durduran Musk, Bitcoin'in çevreci olmayan yöntemlerle madenciliğe neden olmasından dolayı eleştirmişti. Sonrasında ise kripto para madencileriyle buluşup konsey kurulmasını kararlaştırmıştı.

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Elon Musk bir paylaşımıyla deprem etkisi yarattı! Milyonlarca Bitcoin yatırımcısı çöktü
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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