Elon Musk, bir haftada 27 milyar dolar kaybetti
08.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:44
Tesla hisselerinin değer kaybetmesiyle Elon Musk, mart ayının ilk haftasında 27 milyar dolar zarar etti.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre mart ayının ilk haftasında, Tesla hisselerinin yüzde 16'dan fazla değer kaybetmesi nedeniyle SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın 27 milyar dolar kaybetti.
BİRİNCİLİĞİ BEZOS'A KAPTIRDI
Dünyanın en zenginleri listesinde birinciliği, 193 milyar dolar varlığa sahip Amazon kurucusu Jeff Bezos'a kaptıran Musk, 156.9 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor.
HAM MADDE İÇİN MADENLERE ORTAK OLDU
Öte yandan, ham madde sıkıntısı içine düşmemek için iş adamı Elon Musk hızlı davranarak elektrikli araçlar için gerekli olan ham madde nikel üreten madenlere ortak olmuştu.