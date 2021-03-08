Elon Musk, bir haftada 27 milyar dolar kaybetti

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Tesla hisselerinin değer kaybetmesiyle Elon Musk, mart ayının ilk haftasında 27 milyar dolar zarar etti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre mart ayının ilk haftasında, Tesla hisselerinin yüzde 16'dan fazla değer kaybetmesi nedeniyle SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın 27 milyar dolar kaybetti.

BİRİNCİLİĞİ BEZOS'A KAPTIRDI

Dünyanın en zenginleri listesinde birinciliği, 193 milyar dolar varlığa sahip Amazon kurucusu Jeff Bezos'a kaptıran Musk, 156.9 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor.

HAM MADDE İÇİN MADENLERE ORTAK OLDU

Öte yandan, ham madde sıkıntısı içine düşmemek için iş adamı Elon Musk hızlı davranarak elektrikli araçlar için gerekli olan ham madde nikel üreten madenlere ortak olmuştu.