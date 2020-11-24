Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu
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Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu

24.11.2020 19:19 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:33

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ilk kez Microsoft kurucusu Bill Gates'i geçerek küresel zenginler listesinde ikinci sıraya yükseldi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra dünyanın en zengin ikinci insanı oldu.

Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksine göre, 2020'de servetine 100 milyar dolar daha ekledi. Tesla hisselerinin yüzde 6,5 değer kazanması sonrasında Musk'ın, serveti bir günde 7 milyar 200 milyon dolar artarak 127 milyar 900 milyon dolara ulaştı.

Musk, servetine bu yılın başından beri 100 milyar 300 milyon dolar daha eklemişti. 49 yaşındaki Musk, böylece 127,7 milyar dolar serveti olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçti.

TESLA'NIN HİSSELERİ 675 DEĞER KAZANDI

Tesla'nın hisseleri son 12 ayda yüzde 675 değer kazandı. Tesla, görece düşük üretim sayısı ve mütevazı cirosuna rağmen hisseleri borsada en fazla işlem gören otomobil şirketi. Şirketin borsa değerinin 500 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor.

Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu

GATES 2017'DE İKİNCİ SIRAYA DÜŞTÜ

Uzun yıllar en zenginler listesinde birinci sırada yer alan Bill Gates, 2017 yılında ikinci sıraya gerilemişti.

Gates'in Bill ve Melinda Gates Vakfı'na kurulduğu 2006 yılından bu yana 27 milyar dolardan fazla bağış yaptığını duyuran Bloomberg ise aksi halde Gates'in mevcut servetinin daha fazla olacağını yazmıştı.

MUSK FORBES'IN LİSTESİNDE 4'ÜNCÜ SIRADA

Bloomberg listesi, hisse senetleri, emlak, sanat objeleri ve diğer lüks mallar gibi kamuya açık bilgilerden derleniyor. Forbes dergisinin milyarderler listesinde ise Musk 110 milyar 500 milyon dolarla 4'üncü sırada bulunuyor. Her iki liste de tahmini verilere dayanıyor.

Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu
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