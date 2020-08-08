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Elite World Van Fit Life SPA & Health Center hizmete açılıyor

Elite World Van Otelde Fit Life SPA & Health Center'in 15 Ağustos 2020 tarihinde hizmete açılacağı belirtildi.

Elite World Van Fit Life SPA & Health Center hizmete açılıyor
08.08.2020 13:26 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:33

Elite World Van Otelde Fit Life SPA & Health Center'in 15 Ağustos 2020 tarihinde hizmete açılacağı belirtildi.

Açıldığı günden itibaren tüm güvenlik tedbirlerini ve önlemleri titizlikle uygulayan Elite World Van Otel, korona virüs sebebiyle kısa bir mola verdiği otelcilik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Şehrin merkezinde iş ve tatil için konforlu bir konaklama adresi olan Elite World Van Otelde, Fit Life SPA & Health Center 15 Ağustos'ta hizmete başlayacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, misafirlerine güvenli, sağlıklı ve keyifli alternatifler sunduklarını ifade ederek, "Kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve vitamin bar alanında bir dizi önlem ve güvenlik tedbirleriyle misafirlerinin rahatlıkla spor yapmasını hedefleyen Fit Life SPA & Health Center, uzman eğitmenler denetiminde bireysel programlarla sağlıklı bir yaşam vaat ediyor. Seçkin bir ortamda özel masaj paketleri, havuz sonrası sauna keyfi, Osmanlı hamam kültürü gibi imkanlar barındıran Fit Life SPA& Health Center, her bütçeye uygun üyelik alternatifleri sunuyor" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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