Elitaş: "Biran önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılması konusunda ortak bir kanaatimiz oldu" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elitaş: "Biran önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılması konusunda ortak bir kanaatimiz oldu"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Toplantının yapıldığı Plan Bütçe Komisyonu salonu AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantının yapıldığı Plan Bütçe Komisyonu salonu

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamaları

Tbmm - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Elitaş: Biran önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılması konusunda ortak bir kanaatimiz oldu

Elitaş: Biran önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılması konusunda ortak bir kanaatimiz oldu

Elitaş: Biran önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılması konusunda ortak bir kanaatimiz oldu

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title