Elitaş: "Biran önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılması konusunda ortak bir kanaatimiz oldu"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Toplantının yapıldığı Plan Bütçe Komisyonu salonu AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamaları TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Toplantının yapıldığı Plan Bütçe Komisyonu salonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamaları
Tbmm - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.