Elit Akademi U19 Ligi 1.Hafta
Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi.1.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 geriden gelerek son dakikada attığı golle 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi.1.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 geriden gelerek son dakikada attığı golle 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
Stat: Kadir Has Dış Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin xxx, Kemal Hattatioğlu xxx, İzzet Samut xxx
İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Onur Can Özdemir xx, Ahmet Kürşat Kılıç xx, Barış Emirhan Doğan xx, Osman Can Çötür xx, Erden Tomarza xx, Gabriel Kalu xx, Taner Gümüş x (Süleyman Okçu xx dk 70), Lukman Tobi xx, Selahattin Seyhun xx, Ercan Çiftçi xx, Mehmet Turan Karamahmut xx
Aytemiz Alanyaspor U19: Mücahit Çıra xx, Rahmi Çağatay Şahin x, Çağlar Tamer Pala xx, Hasan Kürşat Kara xx, Kerem Hayta xx, Yusuf Özdemir xx, Veysel Karani Ünal xx, Alper Onur Demir xx, Muhammed Mustafa xx, Buluthan Bulut xx, İsmail Cem Bako xx
Goller: Mehmet Turan Karamahmut dk 43, Süleyman Okçu dk 90+3 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19) Veysel Karani Ünal dk 11 (Aytemiz Alanyaspor U19)
Kırmızı Kart: Veysel Karani Ünal dk 78 (Aytemiz Alanyaspor U19) - KAYSERİ