2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Elif Şahin kimdir? Elif Şahin kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

ELİF ŞAHİN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 19.01.2001

Boy : 189 cm

Pozisyon : Pasör

2001 doğumlu Elif Şahin, 2020-2021 sezonundan beri Eczacıbaşı VitrA kadrosunda yer alıyor.

Karayolları altyapısından yetişen Elif, Karayolları Genç Takımı ile 2017-2018 sezonunda Türkiye ikinciliği elde etti.

Altyapı Milli Takımları'nda da forma terletmiş olan genç yetenek, U18 kategorisinde Dünya dördüncülüğü, U19 kategorisindeyse Avrupa dördüncülüğü ve Balkan ikinciliği elde etti.

Elif, 2020-21 sezonunda turuncu beyazlı formayla 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu elde etti.

2023 yılında, Türk Milli Takımı'yla FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğu ve CEV Avrupa Şampiyonluğu elde etti.