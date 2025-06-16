Elif Şahin kimdir? Elif Şahin kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

Elif Şahin kimdir? Elif Şahin kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
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2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Elif Şahin kimdir? Elif Şahin kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Elif Şahin kimdir? Elif Şahin kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

ELİF ŞAHİN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 19.01.2001

Boy : 189 cm

Pozisyon : Pasör

2001 doğumlu Elif Şahin, 2020-2021 sezonundan beri Eczacıbaşı VitrA kadrosunda yer alıyor.

Karayolları altyapısından yetişen Elif, Karayolları Genç Takımı ile 2017-2018 sezonunda Türkiye ikinciliği elde etti.

Altyapı Milli Takımları'nda da forma terletmiş olan genç yetenek, U18 kategorisinde Dünya dördüncülüğü, U19 kategorisindeyse Avrupa dördüncülüğü ve Balkan ikinciliği elde etti.

Elif, 2020-21 sezonunda turuncu beyazlı formayla 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu elde etti.

2023 yılında, Türk Milli Takımı'yla FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğu ve CEV Avrupa Şampiyonluğu elde etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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