Elektronik bilet gişelerinin montajı tamamlandı! Menemenspor ilk kez...

Elektronik bilet gişeleri montajları tamamlanıp eksiklikleri giderilen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Turgut Doman görev alacak.

28.09.2019 12:06
Elektronik bilet gişelerinin montajı tamamlandı! Menemenspor ilk kez...

Elektronik bilet gişeleri montajları tamamlanıp eksiklikleri giderilen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Turgut Doman görev alacak.


Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren sağ bek Semih forma giyemeyecek.


Cenk Laleci, Türkiye Kupası'nda Kırşehir Belediyespor'u elediklerini ve moral bulduklarını söyledi. Genç teknik adam, "Bu sezon ilk kez bir lig maçını evimiz İlçe Stadı'nda oynayacağız. Taraftarımızın desteği ile kazanan taraf olacağız" dedi.


MENEMENSPOR'un muhtemel 11'i şu şekilde...


Selmani - Canberk, Trtovac, Diakite, Alberk, Taşkın, Galip, Mustafa, Murat Elkatmış, Sikiru, Ali Özgün


Kaynak: Hürriyet

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