Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek

Elektrikli scooter'ları kapsayan düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle 15 yaşın altındakiler, karayollarında bisiklet ve scooter kullanamayacak. Sürücüler, dönüş sırasında bisiklet ve scooter'lara yol vermek zorunda kalacak. Scooter'a iki kişi binense ceza ödeyecek.

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Otomobillerden kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması hedefiyle kapsamlı düzenlemeler getirildi. Buna göre iki tekerli hayata getirilen yenilikler şöyle:

Karayolları Genel Müdürlüğü, güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı yerlerde, banketleri bisiklet şeridi olarak işaretleyerek bisiklet ve e-scooter kullanımına uygun hale getirecek.

Karayollarında bisiklet yol ve şeritlerinde 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek.

Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak.

Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooter'lar taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek.

HIZ SINIRI 50 KM ÜZERİNDE OLAN KARA YOLLARINDA KULLANILAMAYACAK

İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-scooter'larda sırtta taşınabilen kişisel eşya dışında yük ve yolcu taşınamayacak.

E-scooter'lar, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.

Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek.

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