Elektrik zamlarının ardından restoran ve kafelerden ısıtıcılar için açılış ücreti alınmaya başladı

1 Ocak'tan itibaren başlayan kademeli elektrik tarifesi faturalara yansımaya başladı. Vatandaşlar sosyal medyada evlerine gelen faturaları paylaşarak tepkilerini dile getirirken, işletmelerde ise bambaşka bir durum ortaya çıktı. Bazı kafe ve restoranlar, artan maliyetler nedeniyle açılış ücreti sistemine geçiş yaparken, ısıtıcıları çalıştırmak için ise saatlik ücret talep edilmesi gündem oldu.

SİPARİŞ LİMİTİ SİSTEMİ

BloombergHT'nin haberine göre, İstanbul'un bazı semtlerinde metrekaresi küçük olan restoran ve kafeler, müşteriler için 30-40 TL'lik sipariş limiti belirledi. Bu rakamın altına ise hizmet vermemeye başladı.

ISITICI İÇİN SAATLİK ÜCRET TALEBİ

Öte yandan sosyal medyada gündem olan bir diğer durum ise kafelerdeki ısıtıcıların çalışmaması oldu. Dışarda oturmak isteyen müşterilerden ısıtıcıların çalışması için saatlik 5 ila 15 TL arasında değişen ücret alınmaya başlandı.

"AYAKTA KALMAK İÇİN BU SİSTEME BAŞVURUYORLAR"

Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoran ve kafelerin hedef kitleleri doğrultusunda ayakta kalmak amaçlı bu sisteme başvurduklarını söyledi.

Bingöl, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sektörümüz bu restoranlardaki ücretlendirmeyle ilgili haksızca eleştirildi. Her işletmenin kendine göre bir hedef kitlesi vardır. Bu tür sistemi uygulayan işletmeler kendi müşteri potansiyeline göre doğru bir sistem uyguluyor. Çoğu sektörde alanda lüks, orta ve düşük gibi seçme alternatifleri var.Artan enerji maliyetleri, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünyada yaşanan gıda kıtlığı, enerji kıtlığı bizlere de yansıyor ve etkileniyoruz. Artan maliyetler nedeniyle zarar etmemek için bu sisteme başvuruyorlar. Mantık şöyle işliyor, restoranıma geliyorsan bana baştan 30-40 TL vereceksin, sonra oturacaksın. Ben buna saygı duyuyorum, istemeyen müşteri buraya gitmeyebilir."

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