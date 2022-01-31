Elektriğe zam mı geldi, indirim mi? SON DAKİKA İndirimli elektrik ne kadar oldu? Kaç kv/volt üzerine ek zam olacak?

Elektriğe zam mı geldi, indirim mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli konuların görüşüldüğü Kabine Toplantısı'nın ardından toplantıyla ilgili açıklama yapıyor. Kaç kv/volt üzerine ek zam olacak?

ELEKTRİĞE ZAM MI GELDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası,

"İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı tarafta yaşanan arıza sebebiyle doğalgaz arızasında azalma ortaya çıkmıştı. Arızanın giderilmesi çalışmasının önümüzdeki aylara bırakılmasını karar aldık. Ve böylece doğalgaz akışını tekrar başlattık. Tuz Gölü ve yeraltı doğalgaz tesislerini devreye soktuk. Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için gayret gösterdik. Yılbaşı itibarıyla tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmekte kaldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat faturalarının attıklarına yönüne şikayetler sonrası elektik kurumlarımıza tarifelerinin düzenlemeye gitmesi talimatını verdik. Elektrik faturalarında aylık tüketimi, 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.

Büyümenin sürdürülerek telafisi zor kayıpların önlenmesi. Ve tüm diğer bakımlardan en başarılı yönetmiş ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin çoğu bu zorlu süreçte sınıfta kalmıştır. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği bir dönemde biz tarihimizin en büyük üretim ve ihracat atağını gerçekleştirdik. Milli birlik ve beraberliğimizi korumada, terörle mücadelede bölgesel ve küresel meselede ön alıcı olmada gösterdiğimiz başarıyı salgın sürecinde bir üst aşamaya çıkardık. Türkiye artık belirleyici ülkeler arasına girmiştir. Artık geleceğe daha bir güvenle, umutla, azimle bakıyoruz." açıklamasında bulundu.

İNDİRİMLİ ELEKTRİK NE KADAR OLDU?

"Yılbaşı itibarıyla tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmekte kaldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat faturalarının attıklarına yönüne şikayetler sonrası elektik kurumlarımıza tarifelerinin düzenlemeye gitmesi talimatını verdik. Elektrik faturalarında aylık tüketimi, 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." sözlerine göre, 210 kv kullanımının ardından ek zam tarifesi uygulanacaktır.

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