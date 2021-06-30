Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam
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Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığı belirtildi.

100 KİLOVATSAAT ELEKTRİK ENERJİSİ İÇİN 92 LİRA ÖDENECEK

1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları (11)
TURGUT AYDIN: maşımıza % 6 zam herşeye çok daha farklı zam 20 senedir geldiğimiz nokta zam zamm zammm
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
SELİN AKPINAR : Bu arada size bir şey diyeyim mi arkadaşlar. Devlet bu elektriği 5 liraya alıyorsa size 15 liraya satıyor. Aynı şey benzin doğalgazda falan da var
Cevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır
ZİKRİ BİRCAN: Güncelleme çünkü zam değil inanan mal çok ya kimseden gık çıkmıyor.
Cevap Yaz 1 17 Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
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