Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, enerji sektörünün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor" dedi.

Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, enerji sektörünün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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