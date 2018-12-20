Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, enerji sektörünün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor" dedi.
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, enerji sektörünün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com