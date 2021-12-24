Elbistan'da fahiş fiyat denetimi - Haberler Ekonomi
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Elbistan'da fahiş fiyat denetimi

Elbistan'da fahiş fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde döviz fiyatlarının büyük düşüş göstermesiyle birlikte marketlerdeki fiyat denetimleri sıklaştırıldı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde döviz fiyatlarının büyük düşüş göstermesiyle birlikte marketlerdeki fiyat denetimleri sıklaştırıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, döviz fiyatlarının düşmesiyle birlikte ilçedeki marketlerin de fiyatlarının güncellenip güncellenmediğini kontrol ettiklerini, fiyatı indirmeyenlere de gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Özellikle temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetiminde bulunduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, denetimlerin aralıksız devam edeceğine vurgu yaptı.

Başkan Gürbüz, "Zabıta ekiplerimiz kur yükselirken fiyat artışı yapan marketlerin kurdaki düşüşten sonra fiyatları indirip indirmediklerini denetliyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk gibi vatandaşın mağduriyetine neden olacak girişimlerin önüne geçeceğiz. Ne esnafımızın kur baskısı altında ezilmesine müsaade edeceğiz, ne de vatandaşımızı fırsatçıların insafına bırakacağız. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkan bir fahiş fiyat uygulaması var ise gerekli tutanakları tutarak, Ticaret İl Müdürlüğüne sevk ediyoruz. Ticaret Müdürlüğümüz ise ilgili kanuna istinaden cezai işlem uyguluyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan'da fahiş fiyat denetimi

Elbistan'da fahiş fiyat denetimi

Elbistan'da fahiş fiyat denetimi

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