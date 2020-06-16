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Elazığspor'dan, "Bırakmam Seni" kampanyasına destek

Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, Beşiktaş'a destek amacıyla başlatılan 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek vereceklerini aktardı.

Elazığspor'dan,
16.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:34

Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, Beşiktaş'a destek amacıyla başlatılan 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek vereceklerini aktardı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Beşiktaş'ın resmi yayın yollarıyla başlattığı 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek olacağını duyurdu.

Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güzide kulüplerinden olan ve tarihinde büyük başarılara imza atan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başlatmış olduğu "Bırakmam Seni" kampanyasına Elazığspor Kulübü olarak bizlerde destek olacağız.Yakın zamanda stadyumsuz kalan Elazığsporumuz'a stadyum kapılarını açan ve depremden dolayı şehrimize moral motivasyon, kulübümüze ise maddi destek için kucak açarak hazırlık maçı teklifimizi geri çevirmeyen başta Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi olmak üzere siyah beyazlı kulübe camiamız adına şükranlarımı sunuyor, Beşiktaş Kulübüne tüm kulvarlarda başarılar diliyorum"dedi.

Öztürk, ayrıca Mart ayı içerisinde Elazığspor'a destek amacıyla İstanbul'da yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle iptal edilen hazırlık maçının da Beşiktaş'ın programa uyması halinde yeni sezon başında yapılacağını aktardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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