Elazığspor'da Genel Kurul ertelendi
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Elazığspor'da Genel Kurul ertelendi

Elazığspor'da Genel Kurul ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığspor'da Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği bugün yapılması gereken Olağanüstü Genel, katılımın yetersiz kalması nedeniyle ertelendi.

Elazığspor'da Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği bugün yapılması gereken Olağanüstü Genel, katılımın yetersiz kalması nedeniyle ertelendi.

TFF 3. Lig ekibi Elazığspor'da Selçuk Öztürk başkanlığındaki Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği bugün yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bir hafta sonraya ertelendi. Olağanüstü Genel Kurulun ikinci oturumu 15 Ağustos Pazar günü Elazığspor tesislerinde gerçekleştirilecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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