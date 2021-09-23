Elazığspor, 18 futbolcuyla Hatay'a gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığspor, 18 futbolcuyla Hatay'a gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığspor, 18 futbolcuyla Hatay'a gitti

Elazığspor, Cumartesi günü oynanacak olan Osmaniyespor maçı için Hatay'a gitti.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor, Cumartesi günü oynanacak olan Osmaniyespor maçı için Hatay'a gitti.

TFF 3. Lig 1. grubun 4. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Osmaniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Elazığspor, hazırlıklarının Elazığ etabını tamamlayarak zorlu maç için Hatay'a gitti. Kulüp tesislerinden Hatay'a doğru yola çıkan bordo-beyazlı kafilede maç eksikliği olan Yiğitcan Erdoğan kadroda yer almazken, hafif sakatlıkları bulunan Salih Polatdemir ile Yusuf Ensar Poyrazlı kafileye dahil edildi. Teknik Direktör Cafer Aydın'ın takdiriyle maç kadrosunda; İbrahim, Ali Can, Murathan, Gökhan, Muhammed Düzgüner, Eray Berk, Hasan, Ahmet Ormanoğlu, Cihan Canpolat, Cihan Aslan, Salih, Muhammed Umut, Ahmet Ertuğrul Öztürk, İzzet, Yusuf Ensar, Fırat, Görkem ve Selim Enes olmak üzere 18 futbolcu yer aldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde konaklayacak ve maç günü Osmaniye'ye geçecek olan Elazığspor kafilesi, Cumartesi günü saat 15.30'da 7 Ocak Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın ardından yine karayolu ile Elazığ'a dönecek. - ELAZIĞ

Elazığspor, 18 futbolcuyla Hatay'a gitti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray
Spor Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kerem Aktürkoğlu Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elazığspor, 18 futbolcuyla Hatay'a gitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:54:22. #1.12#