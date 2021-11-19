Elazığ Karakoçan, lider Düzcespor karşısında

TFF 3. Lig 2. Grubun 14. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, grup lideri B. Düzcespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Haftaiçi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan HD Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grubun 14. haftasında lider B. Düzcespor'la karşılaşacak. Zorlu maçın hazırlıklarının Elazığ etabını tamamlayan ve Düzce'ye geçen Karakoçlarda, kaptan Kaan Güdü'nün de cezadan dönmesiyle eksik oyuncu bulunmuyor. 21 Kasım Pazar günü saat 13.00'da Düzce 18 Temmuz Stadında oynanacak olan maçta İstanbul bölgesinden Batuhan Bayar düdük çalacak.

HD Elazığ Karakoçan kritik maç öncesi 17 puanla 9. sırada yer alırken, B. Düzcespor 26 puanla lider. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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