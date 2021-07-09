Elazığ İl Özel İdarespor'da Genel Kurul tarihi netleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ İl Özel İdarespor'da Genel Kurul tarihi netleşti

Elazığ İl Özel İdarespor'da Genel Kurul tarihi netleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul tarihi netleşti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul tarihi netleşti.

Mevcut başkan Mustafa Alpay'ın görevi bırakması sonrası Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü'nde, merakla beklenen kongre tarihi açıklandı. Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Olağanüstü Genel Kurul, 13 Temmuz'da yapılacak.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Daha önce yapılması planlanan ancak pandemi koşulları nedeniyle ertelenen İl Özel İdaresi Spor Kulübü'nün kongre tarihi belli oldu. Kongre, 13 Temmuz Salı günü 14.00'te İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Salih Uçan Burak Elmas Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ İl Özel İdarespor'da Genel Kurul tarihi netleşti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 18:25:02. #1.14#

title