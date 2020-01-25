: Elazığ depreminin ardından Melih Gökçek'in attığı tweet, sosyal medyada büyük tepki topladı

25.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:29

Dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen depremde şu anki rakamlara göre, 21 kişi hayatını kaybederken 1030 kişi de yaralandı. Ekiplerin bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, sosyal medyada deprem en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Yaşanan depremin ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2006 yılında hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit'le ilgili attığı tweet, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Gökçek'in merhum Ecevit ve hükümetini hedef alarak attığı tweete onlarca sosyal medya kullanıcısı "Böyle bir günde siyaset mi yapılır?", "Millet can derdinde siz reklam", "Savaş, acı, ölüm-kalım fark etmeksizin siyasetin peşindesiniz", "Vicdansızsınız" diyerek ateş püskürdü.

Melih Gökçek'in tepki çeken tweetinde şu ifadeler yer aldı:

"Gayem siyaset yapmak değil. Sadece bir gerçeği vurgulamak. Ecevit döneminde gece deprem olmuş, biz Ankara Belediyesi olarak yardımlarımızı Sakarya'ya kadar yetiştirmişken, Ecevit sabah açıklamasında bölgelerin tamamıyla irtibat kuramamıştı. Ya bugünkü devletin müthiş müdahalesi"

İşte Gökçek'e tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcılarının yorumları:

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