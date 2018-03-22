Elazığ'da 'Şehrin Ekonomi Ödülleri'

Elazığ'da 11 dalda şehrin ekonomisine can veren girişimcilere ödül verildi.

Fırat Üniversitesi(FÜ) İktisat Öğrenci Topluluğu tarafından Şehrin Ekonomi Ödülleri programı kapsamında 11 dalda kentin ekonomisine can veren girişimciler için ödül töreni düzenlendi.

Elazığ'ın bölge ve Türkiye ekonomisi için öneminin büyük olduğunu belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ "Ortaya çıkan ürünlere baktığımızda da tarım ürünlerinden su ürünlerine, madencilik ve sanayi ürünlerine geniş bir yelpaze görüyoruz. Bölgenin önemli bir lojistik merkezi olması, Elazığ'ı yeni yatırımların önemli adreslerinden biri yapmaktır. Bu anlamda Elazığ, gelecek için yatırım potansiyeli bakımından umut vermektedir. Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği ile birlikte Elazığ'da son bir yılda yüzde 25 istihdam artışı ile bölgede lider şehir durumundadır" dedi.

Bu tür programların, girişimcileri geleceğe dönük daha iyi çalışmaları için motive ettiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, Elazığ'dan çok kıymetli girişimcilerin çıktığını ve çıkmaya devam ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından istihdam rekortmeni, kurumlar vergisi rekortmeni, gelir vergisi rekortmeni, en büyük yatırım ödülü, ihracat rekortmeni, şehir dışı paydaş ödülü, en iyi portföy yönetici, en iyi kadın girişimci, geleneğe vefa ödülü, onur ödülü ve juri özel ödülü kategorilerinde ödüller verildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Mahsar Ayaz, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Kaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zahir Kızmaz, Final Okulları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, iş adamları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. - ELAZIĞ