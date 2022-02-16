Elazığ'da okul sporları bocce müsabakaları tamamlandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 7 takım, 30 sporcunun katıldığı okul sporları gençler bocce müsabakaları sona erdi.

Elazığ'da 14-15 Şubat tarihleri arasında Yakup Kılıç Spor Salonu üst kısımda yer alan bocce sahasında gerçekleştirilen okul sporları gençler bocce müsabakaları 7 takım 30 sporcunun katılımıyla sona erdi. Müsabakalar sonucunda genç kızlarda Kaya Karakaya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi şampiyon olurken, 2. Fırat Anadolu Lisesi, 3. Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi ve 4. Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi oldu.

Genç erkeklerde de şampiyonluğa Kaya Karakaya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ulaşırken, Harput Anadolu Lisesi 2., Şehit Mehmet Öter MTAL 3., Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi 4. oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Okul sporlar bocce grup maçlarında ilimizi temsil edecek takımlarımız belli oldu. İlimizde bütün spor branşlarının gelişmesi için adım atıyoruz, boccede bu branşlardan biridir. Hem antrenman hem de müsabakalar için bocce sahasını revize ettik. İlimizden grup müsabakalarına gidecek olan her bir takımımızı destekliyoruz, şampiyonluklarla dönmelerini temenni ediyoruz. Dereceye giren okullarımızı ve idarecilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ