Elazığ'da kasapların kıyma çekme mesaisi

ELAZIĞ - Elazığ'da kurban kesimlerinin ardından kasapların kıyma mesaisi de başladı.

Kurban kesimlerinin ardından kasaplarda kıyma mesaisi başladı. Kasaplar, gece geç saatlere kadar kesilen kurbanlık etleri kıyma makinesinden geçirerek, vatandaşların taleplerini yetiştirmeye çalışıyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, kurban etinin bir bölümünü kıyma makinesinde çektirmek için kasapların yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nda kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıymaya dönüştürerek para kazanıyor.

Kurban kesiminden sonra ikinci gün dükkanı halkın hizmetine açtıklarını dile getiren kasap Ramazan Tunç, "Çok seri bir şekilde kıyma çekimlerini yapıyoruz. Akşam saat 9'a kadar çalışıp talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin büyük bir kısmı kurban kesmiş. Bu yoğunluk 2 gün daha devam eder. Et satışlarımız yok sadece halkımıza hizmet için buradayız. Bunun bize bir faydası var halka hizmet ederken biz de bundan para kazanıyoruz" dedi.

Kurban etini kesip kıyma yaptırmaya geldiğini dile getiren Fahrettin Koçoğlu ise "Bayramın 1. günü kurbanımızı kestik. Bugün de kasaba getirdik. Kalan etlerimizi kıyma yaptırıp, kasapta çektirip eve götüreceğiz" diye konuştu.