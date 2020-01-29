Elazığ’da 3 konuttan biri sigorta korumasında

29.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:53

Depremle sarsılan Elazığ'da DASK kapsamındaki bina oranı çok düşük. Türkiye geneli yürürlükteki DASK poliçe oranı yüzde 53,50 seviyesindeyken, bu oran depremin vurduğu Elazığ'da yüzde 35'e düşüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüzde 40.