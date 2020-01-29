Haberler » Ekonomi » Elazığ’da 3 konuttan biri sigorta korumasında - Ekonomi

Elazığ’da 3 konuttan biri sigorta korumasında

Depremle sarsılan Elazığ'da DASK kapsamındaki bina oranı çok düşük. Türkiye geneli yürürlükteki DASK poliçe oranı yüzde 53,50 seviyesindeyken, bu oran depremin vurduğu Elazığ'da yüzde 35'e düşüyor.

29.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:53
Elazığ’da 3 konuttan biri sigorta korumasında

Depremle sarsılan 'da DASK kapsamındaki bina oranı çok düşük. geneli yürürlükteki DASK poliçe oranı yüzde 53,50 seviyesindeyken, bu oran depremin vurduğu Elazığ'da yüzde 35'e düşüyor. 'nde ise yüzde 40.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler