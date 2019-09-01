Elazığ belediyespor fk - ağrı 1970 spor: 1-1
STAT: Elazığ Gençlik MerkeziHAKEMLER: Batuhan Bayar, Alper Uslu, Ozan Bekar ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün - Burak Keskin, Muhammet, Arif, Emre, Mazlum, Nihat (Dk. 68 Cenk), Metehan (Dk. 87 Ferhat ), Samet, Burak Kavlak, Gökhan Aydaş (Dk. 79 Serhan)AĞRI 1970 SPOR: Gökhan Yenigün - Seyit (Dk.
STAT: Elazığ Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Batuhan Bayar, Alper Uslu, Ozan Bekar
ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün - Burak Keskin, Muhammet, Arif, Emre, Mazlum, Nihat (Dk. 68 Cenk), Metehan (Dk. 87 Ferhat ), Samet, Burak Kavlak, Gökhan Aydaş (Dk. 79 Serhan)
AĞRI 1970 SPOR: Gökhan Yenigün - Seyit (Dk. 65 Tolga), Yakup, Furkan, Berk, Oğuzhan, Erol, Özgen, Cemal (Dk. 65 Mustafa), Gökhan Özer, Murat Kara
GOLLER: Dk. 61 Burak Kavlak (Elazığ Belediyespor FK) - Dk. 90 Yakup (Ağrı 1970 Spor)
SARI KARTLAR: Burak, Metehan, Nihat, Mazlum, Arif (Elazığ Belediyespor FK) - Oğuzhan, Özgen, Yusuf Tokuş (Teknik Sorumlu) (Ağrı 1970 Spor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Elazığ Belediyespor, sahasında Ağrı 1970 Spor ile 1-1 berabere kaldı.
61'inci dakikada sol kanattan Arif'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde kafayı vuran Burak Kavlak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
90'ıncı dakikada sağ kanattan yapılan ortayı defans uzaklaştırmak isterken, top ceza sahası dışında Yakup'un önünde kaldı. Yakup'un düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
- Elazığ