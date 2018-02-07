Elan Chalon - Gaziantep Basketbol: 85-60

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 14. ve son haftasında deplasmanda Fransız ekibi Elan Chalon'a 85-60 yenilen Gaziantep Basketbol, Avrupa kupalarına veda etti.

Toplam 8 takımın yer aldığı B Grubu'nda ilk 4'ün yükseleceği son 16 şansını önceki haftalarda kaybeden Gaziantep ekibi, rakibini yenip 6. olarak FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam etmek için sahaya çıktı. İlk maçı 5 sayı farkla kaybettiğinden dolayı rakibinin önüne geçmek için 6 sayılık galibiyete ihtiyaç duyan Gaziantep Basketbol, istediğini alamadı ve grubu 7. sırada tamamladı. Fransız temsilcisi ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Chalon sur Saone'de Le Colisee Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 16-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan Alan Chalon, soyunma odasına 39-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği de 58-44 önde tamamlayan Fransız temsilcisi, sahadan 85-60 galip ayrıldı.