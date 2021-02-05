El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti

05.02.2021 00:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:18
El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ev sahibi El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finale çıktı ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih'in rakibi oldu.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Duhail ile Afrika Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi El Ehli karşı karşıya geldi.

El Ehli, Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi, El-Şehat'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

MAÇ 8 ŞUBAT'TA OYNANACAK

Mısır ekibi 8 Şubat'taki yarı finalde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile karşılaşacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.

Haber Yorumları (2)
UNI GSARAY: 6 ŞUBATTAKI 6 RAKAMI BIZI KORKUTUYOR AGA
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CİMBOMLU: iddaa basladi Bayern 15 - el ehli 0 biter.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Guy Ritchie Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Milli Silah İntihar Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 00:42:17. #1.16#
title