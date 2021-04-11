El Clasico'da konuşmalar canlı yayına yansıdı! Modric, Pique'yi resmen ti'ye aldı

Dün gece oynanan El Clasico'da gülen taraf Real Madrid oldu. Maç sonunda Barcelona cephesinde maçın hakemine büyük bir isyan vardı. Karşılaşmanın son düdüğüyle hakemle konuşmaya giden Katalanların kaptanı Gerard Pique, Real'in kaptanı Modric'le ilginç bir diyalog yaşadı. Hakeme serzenişte bulunma sebebini Modric'e anlatan Pique, "Dostum, maçı 4 dakika uzattı" dedi. Bunun üzerine Modric, "Sen ne kadar istiyorsun" sözleriyle İspanyol futbolcuyla adeta dalga geçti.