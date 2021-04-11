El Clasico'da konuşmalar canlı yayına yansıdı! Modric, Pique'yi resmen ti'ye aldı
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El Clasico'da konuşmalar canlı yayına yansıdı! Modric, Pique'yi resmen ti'ye aldı

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El Clasico'da konuşmalar canlı yayına yansıdı! Modric, Pique'yi resmen ti'ye aldı

Dün gece oynanan El Clasico'da gülen taraf Real Madrid oldu. Maç sonunda Barcelona cephesinde maçın hakemine büyük bir isyan vardı. Karşılaşmanın son düdüğüyle hakemle konuşmaya giden Katalanların kaptanı Gerard Pique, Real'in kaptanı Modric'le ilginç bir diyalog yaşadı. Hakeme serzenişte bulunma sebebini Modric'e anlatan Pique, "Dostum, maçı 4 dakika uzattı" dedi. Bunun üzerine Modric, "Sen ne kadar istiyorsun" sözleriyle İspanyol futbolcuyla adeta dalga geçti.

La Liga'da şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip Real Madrid-Barcelona maçında eflatun-beyazlılar sahadan 3 puanla ayrılarak büyük bir avantaj yakaladı. Maç sonunda Katalanlar maçın hakemine tepki gösterdi.

"SEN NE KADAR İSTİYORSUN?"

Real Madrid'in 2-1 kazandığı maçın ardından iki takımın kaptanı Pique ve Modric'in konuşmaları kameralara yansıdı. Maçta yedek kalan Pique maç sonunda hakemlerle konuştuktan sonra Modric ile karşılaştı ve ikili tokalaştı, daha sonra mikrofonlara yansıyan seslerde Modrid, Pique'ye "Şimdi hakemi protesto etme zamanı değil mi?" sözlerini kullandı. Modric'in sözlerine Pique'nin "Dostum, maçı 4 dakika uzattı" sözlerinin ardından Hırvat oyuncunun bu kez "Sen ne kadar istiyorsun?" sözleri duyuldu. Kameraların önünde yaşanan diyalogun ardından ikili ayrı yönlere yürüdü.

El Clasico'da konuşmalar canlı yayına yansıdı! Modric, Pique'yi resmen ti'ye aldı
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