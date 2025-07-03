Avrupa basını, Victor Osimhen'in transfer durumu için her gün yeni bir iddia ortaya atıyor. El Bilal Toure Galatasaray'a mı gelecek?

EL BİLAL TOURE GALATASARAY'A MI GELECEK?

Victor Osimhen'in transfer kararını bekleyen Galatasaray, Atalanta'nın golcüsü El Bilal Toure'yi gündemine aldı.

Sarı-kırmızılıların, Atalanta'dan El Bilal Toure ile ilgilendiği aktarıldı.

Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray'ın Atalanta forması giyen 23 yaşındaki santrfor El Bilal Toure'yi transfer etmek istediği belirtildi.

Haberin detaylarında 23 yaşındaki golcü oyuncuyla Galatasaray'ın yanı sıra Marsilya, Villarreal, West Ham United ve Wolverhampton gibi takımların da ilgilendiği ancak Marsilya'nın bu transferde bir adım önde olduğu belirtildi.

EL BİLAL TOUREKİMDİR?

İngilizceden çevrilmiştir-El Bilal Touré, İtalyan Serie A kulübü Atalanta'da forvet olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Fildişi Sahili doğumludur ve Mali milli takımını temsil etmektedir.