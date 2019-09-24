Ekvador'dan Türk iş dünyasına yatırım daveti

Ekvador'un Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Gabriel Pena Barcos, ülkesinin yabancı yatırımcılara önemli vergi teşvikleri sunduğunu belirterek, "Türkiye ve Ekvador arasında birçok ticaret fırsatı var, Türk yatırımcıları bekliyoruz.

24.09.2019 11:50
Ekvador'dan Türk iş dünyasına yatırım daveti

Ekvador'un Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Gabriel Pena Barcos, ülkesinin yabancı yatırımcılara önemli vergi teşvikleri sunduğunu belirterek, "Türkiye ve Ekvador arasında birçok ticaret fırsatı var, Türk yatırımcıları bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et