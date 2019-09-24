Ekvador'dan Türk iş dünyasına yatırım daveti
Ekvador'un Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Gabriel Pena Barcos, ülkesinin yabancı yatırımcılara önemli vergi teşvikleri sunduğunu belirterek, "Türkiye ve Ekvador arasında birçok ticaret fırsatı var, Türk yatırımcıları bekliyoruz.
24.09.2019 11:50
Ekvador'un Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Gabriel Pena Barcos, ülkesinin yabancı yatırımcılara önemli vergi teşvikleri sunduğunu belirterek, "Türkiye ve Ekvador arasında birçok ticaret fırsatı var, Türk yatırımcıları bekliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com