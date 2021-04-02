Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı

Milli aradan belki de en zararlı çıkan takım olan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar'ın şok sakatlığı ve Cenk'in koronavirüse yakalanması moralleri bozarken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Abou'nun MR sonuçlarını beklemeden Kasımpaşa maçının kadrosunu şekillendirmeye başladı. Yalçın, Aboubakar ve Cenk'in yokluğunda sisteminde bir dizi değişikliğe gidecek. Cyle Larin, Yalçın'ın hücumdaki en önemli kozu olacak.

Aboubakar'ın durumuyla ilgili doktorlarla yaptığı görüşmeden sonra kolları sıvayan başarılı hoca, Kasımpaşa maçının kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Buna göre Kamerunlu yıldız ve Cenk Tosun'un yokluğunda santrfor pozisyonunda Cyle Larin görev yapacak. Kanadalı golcü hücum hattının liderliğini üstlenecek.

KANATTA TÖRE YA DA LJAJIC

Rachid Ghezzal'ın sarı kart cezalısı olması ve Ajdin Hasic'in sezonu kapatması nedeniyle sağ kanatta büyük ihtimalle Gökhan Töre yer alacak. Teknik patron Sergen Yalçın, sakatlıktan yeni çıkması yüzünden Gökhan'ı ilk 11'de düşünmezse sağ kanatta Adem Ljajic'i görevlendirecek.

OĞUZHAN ON NUMARAYA

Ljajic'in kanada geçmesi halinde Oğuzhan Özyakup on numarada görev yapacak. Cyle Larin'in sol kanattaki boşluğunu ise Kevin N'Koudou dolduracak.

ROSIER ÖNE ÇIKABİLİR

Sergen Yalçın'ın sağ kanatta Valentin Rosier formülünü de düşünüyor. Ofansif özellikleriyle bilinen Rosier'i sağ kanatta görevlendirerek, savunmanın sağında Necip Uysal'a şans tanıyabileceği bildirildi.

CENK TOSUN UMUDU

Milliyet'teki habere göre; A Milli Takım kampında koronavirüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün düşük ihtimal de olsa Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınabilme ihtimali var. Test sonuçlarının negatif ve fizik durumlarının iyi olması halinde milli oyuncuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından zorlu müsabakanın kadrosuna dahil edilebileceği kaydedildi. Karantina altında bireysel antrenman yapmaya çalışan Cenk ve Dorukhan'ın durumu hem doktorlar hem de teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.