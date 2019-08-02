Ekrem İmamoğlu'nun akrabalarının belediyede çalıştığı iddia edildi

31 Mart'ın üzerinden henüz 4 ay geçmişken CHP'li belediyelerdeki akraba kadrolaşması Türkiye'nin ana gündemi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun baldızı Şeriman Gümüş'ün ve kuzeni Fatma Karasuç'un önceki dönem yönettiği Beylikdüzü Belediyesinde çalıştığı öne sürüldü.

CHP'li belediyelerdeki bazı başkanların akrabalarını belediyelerde işe almasıyla ilgili "Burası eş dost akraba yeri değil. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak" diyen Ekrem İmamoğlu'nun önceki dönem yönettiği Beylikdüzü Belediyesinde akrabalarının çalıştığı iddia edildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Şeriman Gümüş, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışıyor. Gümüş'ün çocukları da Beylükdüzü Yaşam Vadisi'ndeki faaliyet gösteren iştirak şirketlerinde personel olarak çalışıyor. İmamoğlu'nun kuzeni Fatma Karasuç da Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde işe alındı.