Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası Başakşehir açıklaması

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, belediyenin spor alanında atacağı adımlarla ilgili bilgiler verdi. Özellikle Başakşehir'in belediyeden aldığı yardımların çok tartışıldığı ve İmamoğlu'nun da bu konu hakkında "İBB başkanının işi futbol kulübü kurmak değil; hele hele İstanbul'da iseniz gururla yanında olacağınız Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanında olmak. Ayrıca 16 milyon insanın toplumsal spor bilincini geliştirmek olacaktır" demişti.

Ekrem İmamoğlu, Hürriyet Gazetesi'nden İpek Özbey ile yaptığı röportajda belediyenin spor kulüpleriyle ilgili düşüncelerini aktardı.

"MUTLAK İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

İmamoğlu, "İstanbul'un öncelikle çok değerli, dünya markası olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ile mutlak işbirliği yapacağız. Toplumsal spora katkı sunmalarını sağlayan, aynı zamanda bu kentin markası olması noktasında dünyaya açıldığımızda vitrinin en değerli parçaları haline gelmesini istediğim bir dönem başlatacağız." dedi.

Hatırlanacağı gibi Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi de belediyenin sponsorluk yaptığı Medipol Başakşehir'e yardımı keseceklerini ve şehrin 3 büyük kulübüyle daha farklı işbirlikleri yapılacağını belirtmişti.

"İBB BAŞKANININ İŞİ KULÜP KURMAK DEĞİL"

İmamoğlu, Şubat ayında Ekşi Sözlük'te yaptığı soru- cevap programında Medipol Başakşehir ile ilgili soruya, "İBB başkanının işi futbol kulübü kurmak değil; hele hele İstanbul'da iseniz gururla yanında olacağınız Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanında olmak. Ayrıca 16 milyon insanın toplumsal spor bilincini geliştirmek olacaktır" diye yanıt vermişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN SPONSORLARI

Başakşehir Başkanı olan Göksel Gümüşdağ aynı zamanda İBB Başkanvekili.

Başakşehir altyapı takımlarına forma reklamını veren İGDAŞ ve Halk Ekmek İBB'ye bağlı kurumlar.

3. havaalanı inşaatında yüklenici firma pozisyonundaki Kalyon İnşaat Başakşehir'in resmi destekçisi.

Sağlık Bakanı'nın sahibi olduğu Medipol'ün isim sponsorluğu var.