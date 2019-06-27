Ekrem İmamoğlu: Belediyede kadro değişikliğine gidilecek

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu, belediyeden kadronun değişeceğini belirterek "Bizim bir kadromuz var" dedi.

23 Haziran seçiminde yüzde 54,21 oy alan Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçildi. Bugün görevi teslim alacak olan İmamoğlu, "Belediyede kadro değişikliğine gidilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

"TABİİ, BİZİM BİR KADROMUZ VAR"

İmamoğlu şunları söyledi:

"Gayet tabii. Bizim bir kadromuz var. Ancak mevcut kadrodan da içimize katacağımız ve çalışmayı düşündüğümüz insanlarımız var."

PROTESTO EDEN İŞÇİLER

İmamoğlu, "31 Mart'tan sonra sizi protesto eden çalışanlarla ilgili bir işlem yapacak mısınız?" sorusuna "Benim temelde duruşum, kin duymam. Ama herkesin iş hukukuna, iş ahlakına uygun davranması gerektiğine inanırım. Bu, kurum içi disiplini sağlar." diye cevap verdi.

İBB ÖNÜNDE BİLDİRİ OKUYAN PERSONEL

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran sonrası yaptığı açıklamada Saraçhane'deki belediye binası önünde kendisine karşı bildiri okuyan İBB çalışanlarıyla ilgili, "Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez" demişti.

23 HAZİRAN ÖNCESİ İMAMOĞLU'NUN "İŞTEN ÇIKARMA" AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran öncesi yaptığı konuşmada da "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız" demişti.