Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor
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Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor

19.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 21 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 34 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKONOMİSTLER DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

Buna göre, 34 ekonomistin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

FAİZLER YÜZDE 17'YE YÜKSELTİLMİŞTİ

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor
Haber Yorumları (6)
PARA PARA: Daha bu eyi günlerimiz hakediyoruz beter olun
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DDHH: 20 iscili atolyeyi satıp faize basıyorum düzen benden bunu istiyor ben de yapıyorum işçiler de kusura bakmiycak artik bana ağlamasınlar oturduğum yerden daha cok kazanacağim
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MALATYALI: Artırmayın şu faizi arkadaş, zaten vatandaş zor durumda bırakın bari krediyle idare edelim.
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