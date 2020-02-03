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Ekonomistler, enflasyon verisini değerlendirdi

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Yıllık enflasyonun ilk çeyrekte geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu aleyhte baz etkisi nedeniyle bir miktar daha yükselerek yüzde 12-12,5 aralığında oluşması, sonrasında ise kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesi olası duruyor.

03.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:08
Ekonomistler, enflasyon verisini değerlendirdi

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Yıllık enflasyonun ilk çeyrekte geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu aleyhte baz etkisi nedeniyle bir miktar daha yükselerek yüzde 12-12,5 aralığında oluşması, sonrasında ise kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesi olası duruyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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