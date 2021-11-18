Ekonomist Necmettin Batırel: Dolar 13 lira, 15 lira olacak diye beklemeyin - Haberler Ekonomi
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Ekonomist Necmettin Batırel: Dolar 13 lira, 15 lira olacak diye beklemeyin

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Katıldığı bir televizyon programında "Şakkadanak" çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası döviz kurlarında yaşanan hareketlenmeyi değerlendirdi. Batırel, "Doların taliplisi olmazsa, alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer" diyen Necmettin Batırel, "Bu fiyatlardan kim alır? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Bunlar hayal mahsulü rakamlar." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarında yaşanan hareketlenmeyi yorumlayan ekonomist Necmettin Batırel, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Doların taliplisi olmazsa, alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer" diyen Necmettin Batırel, "Bu fiyatlardan kim alır? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Bunlar hayal mahsulü rakamlar." ifadelerini kullandı.

Döviz kurundaki yükselişe rağmen Türkiye'nin normal döneme doğru gittiğini belirten Batırel, "Türkiye'de önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların akınına uğrayacak. Bunların Türkiye'ye yatırım yapmaları herkesi harekete geçirecek. Türkiye'nin yüzde 9'luk büyümesi bekleniyor. Büyüyen ülkeye sermaye gelir" şeklinde konuştu.

"2022 yılı sonunda cari açık diye bir problem kalmayacak" diyen Batırel, şöyle devam etti: "Döviz piyasasında yukarı hareketlenme yok. Küçük küçük satışlar gerçekleşiyor. Satın alındığı için artık piyasalara etkisi yok. Halkın, bankalarda 143 milyar dolar parası var. Faiz getirisi cazibesini kaybettiği için Türk Lirası'na çeviriyorlar."

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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