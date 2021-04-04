Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü
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Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü

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Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, Altınordu'ya 6-3 kaybetti ve bitime 6 hafta kala 2. Lig'e düşmesi kesinleşti. Eskişehirspor önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. Süper Lig'e bir dönem damgasını vuran Eskişehirspor, maddi durumlar sebebiyle oyuncularına forma değiştirmeyi de yasaklamıştı.

Son dönemde yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle genç oyuncularla ligde mücadele eden Eskişehirspor, 20 yıl sonra TFF 1. Lig''den düştü. İç Anadolu ekibi, önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadelesini sürdürecek. 1965 yılında kurulan bir dönemin başarılı kulübü, ekonomik sıkıntılar nedeniyle oyuncularına forma değiştirmeyi yasaklamıştı.

GEÇEN SENE DE AYNISIYDI

Eskişehirspor, yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm liglerden düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da aynı ligde mücadelesini sürdürmüştü. Es-Es, geçen sezonu da düşme hattında bitirmişti ancak düşme yasağı kurtardı.

2015'TE SÜPER LİG'E VEDA ETTİLER

Süper Lig'de çeşitli dönemlerde 30 sezon mücadele eden Eskişehirspor en son 2015-2016 sezonunda Süper Lig'den düştü. 2016-2017'den beri TFF 1. Lig'de yer alan Eskişehirspor, ikinci kez lige veda etti. Daha önce 1991-1992 sezonunda TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor, 1965-1966, 1983-1984, 1994-1995 ve 2007-2008 sezonlarında TFF 1. Lig'den Süper Lig vizesi almıştı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü

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