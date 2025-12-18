Haberler

Zorluteks Pazarı'nın geliri ormanlaştırma çalışmalarına aktarılacak

Zorluteks, 4. Zorluteks Pazarı etkinliğinin gelirini ormanlaştırma çalışmaları için kullanacak. Ecording işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, çalışanların önerileriyle hayata geçirilen projelerle sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması amaçlandı.

Zorluteks, "Akıllı Hayat 2030" stratejisi doğrultusunda düzenlediği 4. Zorluteks Pazarı etkinliğinin gelirini, ormanlaştırma çalışmaları için kullanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanların önerisiyle hayata geçirilen ve bu yıl Ecording işbirliğiyle gerçekleştirilen pazarda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan "sorumlu üretim ve tüketim" ile "iklim eylemi" konularına odaklanıldı.

TAÇ, Linens ve TAÇ Kids&Teens markalarının ürünlerinin yer aldığı pazarda, çalışanlara geniş bir ev tekstili ve dekoratif ürün seçkisi sunuldu.

Çalışanların satın alımına sunulan numune ürünlerden elde edilen gelir, bu yıl Ecording işbirliğiyle ağaçlandırılması zor alanlara "ecoDrone" teknolojisiyle tohum topu ekiminde kullanılmak üzere değerlendirilecek.

Zorlu Grubu'nun kurumsal gönüllülük hareketi "Kıvılcımlar" ekibinin de satış alanında görev aldığı organizasyon, çalışanların katılımıyla sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağladı.

Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda, sürdürülebilirlik odaklı toplumsal meseleleri desteklemeye yönelik gelir yaratan proje, çalışanların aktif katılımıyla hem şirket içi dayanışmayı güçlendirmeyi hem de toplumsal fayda yaratmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
