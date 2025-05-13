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Zonguldaklı Balıkçı, Gelecek Sezon İçin Umutlu

Zonguldaklı Balıkçı, Gelecek Sezon İçin Umutlu
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Zonguldak'ta balık sezonu sona ermesine rağmen balıkçı esnaf Oktay Ertürk, tezgahlarda satışların devam ettiğini ve gelecek sezondan umutlu olduklarını belirtti. Ertürk, fiyatların yüksek olmasının mevcut şartlardan kaynaklandığını ifade etti.

Zonguldak'ta balıkçı esnafı Oktay Ertürk, balık sezonunun geçen ay sona ermesine rağmen tezgahlarda satışların devam ettiğini ifade etti. Ertürk, gelecek sezondan ise umutlu olduklarını dile getirdi.

Balık halinde tezgahların doluluğu azalsa da satışlar devam ediyor. Esnaf Oktay Ertürk, sezonun bitmesiyle birlikte balık arzında ciddi azalma yaşandığını belirterek, "Küçük kayıklar yakalıyor. Küçük ağcılar ağ atıyor. Küçük oltacılar yakalıyor. Biraz fiyatlar yüksek. Normalden biraz daha yüksek" dedi.

Ertürk, fiyatların yüksekliğini mevcut şartlara bağladı. Her yıl olduğu gibi yeni sezonda da balığın bol olacağını öngördüklerini ifade eden Ertürk, "Gelecek sezonda bolluk var genelde. Bol balık yiyecek yani. Palamut, mezgit, istavrit ve hamsi yiyecek halkımız. Ucuz balık yiyecekler yani. Yine halka ucuz balık yedireceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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